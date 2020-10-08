تشكيل لجنة فنية لإعداد مصفوفة الاحتياجات الإنسانية لمأرب 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020 الخليج 365 - مأرب أقر اللقاء الموسع للسلطة المحلية بمأرب، ومنسقي الكتل الانسانية لشركاء العمل الانساني من المنظمات الدولية والإقليمية اليوم، تشكيل لجنة فنية لاعداد مصفوفة الاحتياجات الانسانية في المحافظة للعام 2021م، وفقا للمعايير المعتمدة للإعداد خطة الاحتياجات للجمهورية اليمنية ونماذج الامم المتحدة المعتمدة.

Advertisements واستعرض اللقاء برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، الإطار العام لإعداد مصفوفة الاحتياجات الانسانية للمحافظة للعام القادم، لتشمل النازحين والمجتمع المضيف خاصة في مختلف القطاعات الخدمية الاساسية. وأكد الوكيل مفتاح على اهمية اعداد المصفوفة لعكس الاحتياج الحقيقي للنازحين والمجتمع المضيف، وانجازها خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام، مشددا على ضرورة استيعاب خطة الاحتياجات جوانب الانسانية ذات البعد التنموي من صحة وتعليم ومياه وبنى تحتية وتحسين سبل العيش وتطوير المؤسسات الخدمية والخدمات العامة المقدمة الى جانب بناء القدرات والتدريب والتأهيل للشباب والنساء

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