شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إقرار إجراءات عاجلة لإنهاء أزمة الغاز المنزلي في لحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020 الخليج 365 - لحج اقرت الغرفة التجارية و الصناعية في محافظة لحج في اجتماعها اليوم، إجراءات خاصة لإنهاء أزمة الغاز المنزلي في مدينة الحوطة.

Advertisements وأكد رئيس الغرفة وليد عبدالرحمن، أهمية تحقيق الاكتفاء التام ووصول الغاز المنزلي إلى كل اسرة في مديرية الحوطة وبسعره المحدد رسمياً. وشكل الاجتماع لجنة للإشراف على وصول الكمية المخصصة للمديرية، ولجنة لمراقبة وضبط الوزن والإشراف على عملية تعبئة اسطوانات الغاز

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