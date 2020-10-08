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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس القضاء يوافق على توصية مجلس النواب بشأن صيانة الحقوق والحريات وتفعيل النيابات والمحاكم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي علي ناصر سالم، على ما ورد بتوصية مجلس النواب بشأن صيانة الحقوق والحريات العامة ومنع أي ممارسات خارج إطار القانون وتفعيل دور النيابات والمحاكم والتصدي لهذه الظاهرة حسب القوانين النافذة وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزائهم.
كما وافق المجلس على الحكم الصادر من قبل مجلس المحاسبة المشكل من مجلس القضاء بالدعوة المرفوعة ضد أحد القضاة الذي اخل بواجبه القضائي، كما أقر منح الدرجات القضائية لخريجي معهد القضاء في المغرب وتسوية أوضاعهم.
واتخذ المجلس، عددا من القرارات الهادفة إلى رفع مستوى القضاة وأعضاء النيابة ورفع مستوى وكفاءة عمل المحاكم والنيابات وأعضاء السلطة القضائية بناءاً على المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في اجتماعاته السابقة.
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