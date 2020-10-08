شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 37 ألف كرتون تمر لمديريات وادي حضرموت والصحراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية اليوم، 37 ألف كرتون تمر عبر شبكة النماء اليمنية للمنظمات الاهلية بوادي حضرموت.



وثمن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، جهود مركز الملك سلمان، في المجالات الانسانية و الاغاثية والتي تسعى الى تخفيف معاناة المواطن في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

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