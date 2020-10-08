وضع حجر الاساس لعدد من المشاريع النفطية في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وضع وزير النفط والمعادن، المهندس اوس العود، ومعه محافظ شبوة محمد بن عديو اليوم حجر الاساس لمشاريع مباني فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة والسكن والاستراحة التابعة لها بالاضافة الى محطة نموذجية لبيع الوقود مع مرافقها بمدينة عتق والتي تقام على مساحة اجمالية تقدر بعشرة الاف متر مربع.



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ونوه الوزير العود باهمية هذه المشاريع ودورها في تعزيز نشاطها الاداري والخدمي والتسويقي .. مؤكداً على مواصلة جهود الوزارة ودعمها لمختلف القطاعات النفطية بالمحافظة حتى تستعيد عافيتها بالكامل.

عقب ذلك، تفقد الوزير والمحافظ سير العمل بمكتب النفط بشبوة، واستمع من مدير مكتب النفط سعيد المرنوم الى شرح عن مشروع المعهد النفطي الذي تعتزم الوزارة إقامته بهدف تدريب الكوادر الوسطية وتأهيلهم للعمل في القطاعات النفطية، بالاضافة الى بناء القدرات المهنية لخريجي كلية النفط في تخصصات الغاز والنفط والجيولوجيا.

كما اطلع الوزير العود ومحافظ شبوة على المشاريع التي نفذتها السلطة المحلية بالمحافظة في حرم كلية النفط والمعادن، والتي تمثلت في سفلتة الساحات العامة للحرم وانارتها وربطها بخطي اسفلت بالشارع العام لمدينة عتق.