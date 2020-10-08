أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:

قتلى حوثيون بقصف للتحالف في حرض بحجة https://www.elyamnelaraby.com/505633/ نيابة حضرموت تغلق مكتبا عقاريا متهم في عمليات سطو عقارية https://www.elyamnelaraby.com/505634/ قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات حوثية في منبه بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/505639/ سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة https://www.elyamnelaraby.com/505659/ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدشن مشاريعه في شبوة بدعم الصيادين Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/505662/ دماج يتفقد اعمال ترميم متحف المكلا ويلتقي مدراء مكاتب الثقافة والسياحة والاثار https://www.elyamnelaraby.com/505673/ الجيش الوطني يستعيد مساحات واسعة باتجاه جبل صبرين وبير المزاريق في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/505674/ تشكيل لجنة فنية لإعداد مصفوفة الاحتياجات الإنسانية لمأرب https://www.elyamnelaraby.com/505676/ محافظ المهرة يوجه بتوفير احتياجات مستشفى الغيضة ويطلع على ترتيبات المخيم الطبي https://www.elyamnelaraby.com/505677/ وضع حجر الاساس لعدد من المشاريع النفطية في شبوة https://www.elyamnelaraby.com/505678/

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