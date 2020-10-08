العوج يدعو البنك الدولي للتعامل المباشر مع المؤسسات الشرعية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

الخليج 365 - متابعات

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج على اهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود من خلال التعامل المباشر مع المؤسسات الشرعية وتقديم الدعم اللازم لها، وضرورة وجود توازن بين تدخلات البنك الدولي في الدعم الطارئ والدعم التنموي طويل الأجل.



جاء ذلك في كلمة العوج عبر الاتصال المرئي في مستهل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، والتي أشار فيها أيضا الى اهمية ان تستثمر محفظة البنك الجديدة في دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية والبنية التحتية التي من شانها ان تعزز النمو الاقتصادي الشامل في اليمن من خلال خلق فرص العمل للشباب العاطل خلال سنوات من الصراع، ودعم صمود المرأة اليمنية ورفع وقدراتها للمشاركة في البناء واعادة الاعمار.

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وتطرق الى التحديات التي تواجهها اليمن من خلال الفيضانات الأخيرة وتفشي الامراض والأوبئة وهجوم اسراب الجراد مما ادى الى تدهور الوضع الاقتصادي والصحي والاجتماعي واتساع شريحة السكان تحت خط الفقر الى اكثر من 70% من سكان اليمن.

كما أشاد وزير التخطيط بالاستجابة السريعة لمجموعة البنك الدولي في دعم اليمن للتعامل مع مكافحة اسراب الجراد وتفشي وباء كورونا مما ساهم في تعزيز القطاع الصحي وتحسين سبل العيش في المجتمع.. داعيا رئيس البنك الدولي الى إعادة فتح مكتب البنك في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار الى تضرر البلدان التي تعاني من الهشاشة من اثار جائحه كورونا التي ساهمت في تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق واثرت سلبا على مسار التنمية التي تحققت في العقود الاخيرة