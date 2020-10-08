محافظ المهرة يوجه بتوفير احتياجات مستشفى الغيضة ويطلع على ترتيبات المخيم الطبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ المهرة، محمد علي ياسر، اليوم، بتوفير جزء من احتياجات مستشفى الغيضة المركزي، لتحسين جودة الخدمات الصحية.



وتفقد خلال زيارته للمستشفى اليوم، الخدمات المقدمة للمرضى، مستمعا من مدير عام المستشفى محسن بلحاف، للصعوبات والاحتياجات، مشيدا بجهود طاقم المستشفى لخدمة المرضى، مؤكدا دعم السلطة المحلية لتطوير القطاع الصحي وتحسين خدماته.

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الى ذلك اطلع المحافظ على الترتيبات لإقامة المخيم الطبي الرابع لمناظير الجهاز الهضمي خلال الأيام القادمة في مدينة الغيضة.

واستمع خلال لقائه مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة عوض سعد، ومنسق المخيم الدكتور محمد باجرش، إلى شرح حول الترتيبات والتحضيرات لانطلاق المخيم الذي يستهدف مئات الحالات.

وأكد المحافظ استعداد السلطة المحلية لإنجاح المخيم الطبي وتقديم كافة التسهيلات، مثمنا الإسهامات الكبيرة لمؤسسة صلة في المحافظة.