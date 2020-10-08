مدير عام الصندوق الاجتماعي يتفقد مديرية شبام حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

الخليج 365 - شبام

استقبل رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمديرية شبام الأستاذ خالد عمر باحندوح صباح اليوم، مدير عام الصندوق الاجتماعي الدكتور عوض لقصم في زيارة له لمديرية شبام يتفقد من خلالها سير العمل في مشاريع الصندوق في مديرية شبام اهما مشاريع المدينة التاريخية لمختلف المكونات .



ورحب الاستاذ خالد بالدكتور عوض لقصم مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا

وخلال زيارته تفقد مدير عام الصندوق مشروع الرصف بمنطقة الحزم مطلعً على تطورات المشروع على أرض الواقع.

وأشاد باجندوح على جهود إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية موضحا دور المشروع الكبير ومدا أهميته لدى المنطقة .

وبعد تفقد مشروع الحزم انتقل ممثل السلطة المحلية برفقة إدارة الصندوق إلى مشاريع مدينة شبام التاريخية بكافة مكوناته للاطلاع على سير العمل،حيث كان في استقبالهم مدير عام الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخيه حسن عيدي .

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وتفقد المدير العام للصندوق سير العمل في مكون السور مستمعا إلى أبرز الصعوبات التي تواجه العمل مؤكدا جهود إدارة الصندوق في تذليل الصعاب لإنجاح مشاريع المدينة التاريخية.

وجدد ممثل السلطة المحلية بمديرية شبام خالد باجندوح شكره مشيرا إلى أهمية المشروع خاصة وفي ضل معاناة مباني التاريخية واسوارها في الفترة الأخيرة وتأثرها جرى المناخات المتنوعة .

كما شدد باجندوح رئيس لجنة التخطيط والتنمية على ضرورة استهداف بيوت أكثر وإكمال مشروع تأهيل المدينة التاريخية لما له من دور هام .

هذا وقد ناقش مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا بعد زياراته الميدانية في اجتماع بمكتب الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية كافة المتطلبات والصعوبات وآلية الحلول لاستمرار ونجاح العمل في مشاريع تأهيل المدينة التاريخية.

رافق مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا ضابط المشروع المهندس عبدالله السقاف