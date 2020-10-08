أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:

المشتركة تحسم اشتباكات جديدة مع الحوثية داخل الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/505543/ القوات المشتركة تسقط طائرة حوثية مسيرة شمال المخا https://www.elyamnelaraby.com/505545/ الحديدة.. المليشيا تقصف مركزا صحيا بالحوك https://www.elyamnelaraby.com/505552/ بسبب قطعة شوكولاته.. مسلح حوثي بإب يقتل مهندس في ظل فوضى أمنية https://www.elyamnelaraby.com/505553/ Advertisements الحوثية ترفض وساطة وضمانة للإفراج عن الضابط المتهم بتسريب مقاطع الفيديو لجريمة تعذيب الاغبري https://www.elyamnelaraby.com/505555/ ريمة.. مقتل معلم برصاص قيادي حوثي في "بلاد الطعام" ونهب للأراضي https://www.elyamnelaraby.com/505558/ أزمة المشتقات النفطية بصنعاء تتضاعف https://www.elyamnelaraby.com/505580/ مليشيا الحوثي تستهدف مزارع المواطنين غرب التحيتا بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/505584/ قافلة للهلال الإماراتي إلى قرى بالوازعية في تعز https://www.elyamnelaraby.com/505585/ مقتل قيادي حوثي مع خمسة من مرافقيه بحيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/505588/

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