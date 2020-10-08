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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي مع خمسة من مرافقيه بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
لقي القيادي الميداني الحوثي المدعو ( شيخ الدين أبو النور ) مع خمسة من مرافقيه مصرعهم على أيدي القوات المشتركة شمال غرب مدينة حيس جنوب شرق الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن القيادي الحوثي قاد مجاميع مسلحة حوثية حاولت التسلل بإتجاه الوادي شمال قرية بني مغاري نحو مواقع قوات العمالقة شمال المدينة.
وأكدت المصادر أن قوات العمالقة رصدت القيادي الحوثي والعناصر المسلحة في عملية التسلل وتم استدافهم من قبل وحدة المدفعية بضربة مركزة ودقيقة أدت إلى مصرع القيادي الحوثي وخمسة عناصر مسلحة وإصابة عشرات آخرين.
يشار إلى أن القيادي الميداني الحوثي لم يمر على تعيينه لقيادة جبهة شمال حيس سوى ثلاثة أيام منذ مصرع القيادي الحوثي “أبوحسين الكبسي ” في نفس المكان أثناء قيامه بعملية هجوم في جبهة حيس
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