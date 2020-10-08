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مليشيا الحوثي تستهدف مزارع المواطنين غرب التحيتا بالحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

مليشيا الحوثي تستهدف مزارع المواطنين غرب التحيتا بالحديدة

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مزارع المواطنين جنوب غرب مديرية التحيتا في الحديدة بقذائف المدفعية في إطار خروقاتها للهدنة الأممية.

 

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 وذكرت مصادر محلية في التحيتا أن مزارع المواطنين الواقعة جنوب غرب المديرية تعرضت لقصف مدفعي بقذائف الهاون الثقيل من قبل عناصر الحوثيين المتمركزة في مزرعة العزي.

 

وأشارت المصادر إلى أن القصف الحوثي تسبب في تعطيل أعمال المزارعين وإعاقة حركة التنقل في الطرقات.

 

وكانت مليشيات الحوثي قد استهدفت في وقت سابق من اليوم مركزاً صحياً في حي المنظر بمديرية الحوك، ومجمع اخوان ثابت في ساعات متأخرة من مساء أمس بمدينة الحديدة وخلفت خسائر مادية كبيرة في ظل صمت وتغاضٍ أممي مريب.

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