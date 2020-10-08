شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة المشتقات النفطية بصنعاء تتضاعف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020 صنعاء - الخليج 365 تشهد العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ أشهر لكنها تضاعفت بشكل كبير خلال اليومين الماضيين.

Advertisements وذكر سكان محليون،أن أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء تضاعفت خلال اليومين الماضيين بشكل كبير". وتابع السكان "وبلغ سعر الدبة البترول 20 لتر في السوق السوداء المنتشرة بشوارع صنعاء إلى نحو 20 ألف ريال،أي ما يعادل (34 دولار أمريكي)، والذي بدوره انعكس سلبًا على حياة المواطنين..

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