إب.. مقتل مهندس مدني برصاص مسلح حوثي حاول السطو على "متجر" يعمل بداخله

أقدم مسلح حوثي في مدينة إب، وسط اليمن، على قتل مهندس مدني، حاوله منعه من عملية سطو في محل تجاري، في ظل توسع انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين في المحافظة.



وقالت مصادر مقربة من الضحية، إن المجني عليه "محمد نجيب الزمر" (خريج هندسة مدينة) يعمل محاسباً في بقالة "السلة الخضراء" بمنطقة قحزة غرب مدينة إب، قتل أثناء محاولة منعه مسلح حوثي يُدعى " حسين محمد حسين الحبيشي" من عملية سطو.



وأفادت المصادر، بأن المسلح انتهز فرصة انشغال العاملين في المتجر، وحاول التسلل إلى المستودع الخلفي للمحل بغرض السرقة، لكنه تفاجأ بوجود المهندس "الزمر" في آخر المستودع، الذي حاول التصدي له قبل أن يتعرض لطلق ناري من الجاني ويرديه قتيلا على الفور.



مصادر أخرى أفادت أن المسلح الحوثي قام بأخذ قطعة "شوكولاتة" عنوة، وطالبه الزمر بدفع قيمتها، غير أن المسلح أشهر مسدسه في وجهه وأطلق عليه الرصاص وأرداه قتيلا على الفور.



ولاقت الحادثة استياء وغضب واسع في أوساط المواطنين الذين نددوا بالجريمة والفلتان الأمني الذي تشهده المحافظة ومعه زادت الجرائم وأعمال القتل.



ويتعرض أبناء محافظة إب، الخاضعة لمليشيات الحوثي، لانتهاكات أمنية يومية من قبل قيادات وأفراد المليشيا في ظل صمت مطبق من المنظمات الحقوقية.

