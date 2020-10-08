شكرا لبحثكم عن خبر الحزام الامني يبدأ بازالة الحواجز في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن Advertisements بتوجيهات من محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس قوات الحزام في العاصمة عدن بقيادة العميد جلال الربيعي تنفيذ اولى مراحل الخطة الأمنية بإزالة الحواجز الترابية والخرسانية من الشوارع والنقاط. تهدف الحلمة الى تسهيل عملية المرور والسلامة وتخفيف الازدحام واظهار الصورة الحضارية للعاصمة عدن.

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