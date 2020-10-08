ريمة.. مقتل معلم برصاص قيادي حوثي في "بلاد الطعام" ونهب للأراضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

ريمة - الخليج 365

قتل معلم في مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة غرب اليمن،برصاص قيادي في ميليشيا الحوثي.



وقال مصدر محلي، إن القيادي في الميليشيا المدعو "ابو نصر روبع" أطلق النار على المعلم "عبده الأشول" أثناء محاولة الأخير تصوير حادثة اعتداء على أراض تابعة لأبناء عزلة "جداجد" من قبل الميليشيا، وأرداه قتيلاً على الفور.

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وتنفذ الميليشيا عملية نهب واسعة طالت أراضي المواطنين في سهل "تهامة" والمناطق القريبة منه والمطلة على وادي "سهام" الشهير، والتي تشهد ارتفاعا في الأسعار جراء النشاط الاستثماري في تلك المناطق.

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية ان قيادياً حوثياً كبيراً بسط على مساحات من الأراضي الزراعية الواسعة في منطقة "ربوع بني خولي" ببلاد الطعام والواقع على الخط الرابط بين محافظات الحديدة وريمة وذمار.

وقال منفذو عملية البسط وهم قيادات في الميليشيا إنهم ينفذون توجيهات زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي وسبق أن قتلوا مواطنا آخر من ابناء المنطقة إثر اعتراضه على عملية بسط مماثلة وفقا للمصادر