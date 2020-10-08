 بسبب قطعة شوكولاته.. مسلح حوثي بإب  يقتل مهندس في ظل فوضى أمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

إب - الخليج 365

قتل، شاب يعمل في إحدى البقالات بمدينة إب، برصاص مسلح حوثي، بسبب قطعة "شوكولاته"، في ظل جرائم قتل يومية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.



وقالت مصادر محلية إن المجني عليه يدعى "محمد نجيب الزمر" (خريج هندسة مدينة) يعمل في بقالة "السلة الخضراء" بمنطقة قحزة غرب مدينة إب، قتل بعد مطالبته المسلح الحوثي بدفع قيمة شوكولاته أخذها من البقالة، غير أن المسلح أشهر مسدسه في وجهه وأطلق عليه الرصاص وأرداه قتيلا على الفور.

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ولاقت الحادثة استياء وغضب واسع في أوساط المواطنين الذين نددوا بالجريمة والفلتان الأمني الذي تشهده المحافظة ومعه زادت الجرائم وأعمال القتل.

والشاب القتيل خريج هندسة مدنية من جامعة إب وأجبرته الأوضاع الحالية للعمل في إحدى البقالات بمدينة إب.

وتشهد محافظة إب فوضى عارمة زادت معها جرائم القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة