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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. المليشيا تقصف مركزا صحيا بالحوك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
قالت مصادر طبية ان مليشيا الحوثي، قصفت اليوم مركزا صحيا في مديرية الحوك بمدينة الحديدة غربي البلاد.
واوضحت المصادر، وفقا للمركز الاعلامي لألوية العمالقة، ان مليشيا الحوثي قصفت بقذيفتي هاون المركز الصحي في حي المنظار بمديرية الحوك بالحديدة.
وأشارت الى ان القصف خلف خسائر مادية كبيرة بالمركز.
ولفتت المصادر الى ان المركز تعرض للقصف بعد ان اجريت له عمليات ترميم وتأهيل.
ويأتي قصف مليشيا الحوثي للمركز بعد ساعات من تدمير مستودعات أكبر مجمع صناعي وتجاري تابع لأخوان ثابت في مدينة الحديدة إثر قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي.
وخلال الاسابيع الاخيرة، كثفت مليشيا الحوثي من خروقاتها للهدنة التي وقعت ضمن اتفاق استوكهولم اواخر العام 2018، حيث تشن هجومات متتالية على مواقع القوات المشتركة التي تقاتل باسم الشرعية في الساحل الغربي، كما قامت بارتكاب مئات الجرائم الانسانية بحق المدنيين منذ توقيع الهدنة.
وحذرت الحكومة الشرعية، الامم المتحدة من عواقب صمتها على خروقات الحوثي على اتفاق استوكهولم
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