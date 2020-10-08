شكرا لبحثكم عن خبر ما هو الاتفاق "السري" الذي سلمت بموجبه القوات المشتركة مدينة الدريهمي للحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سخر مصدر مسؤول في القوات المشتركة من الافتراءات التي تروج لها ابواق الحوثي حول المعارك التي شهدتها مؤخرا مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

واكد المصدر في تصريح صحفي ان المليشيات الحوثية منيت خلال الايام الماضية بخسائر كبيرة ولم تحقق اي تقدم رغم زحوفاتها المستمرة وغير المسبوقة لفك الحصار عن عناصرها في مركز مدينة الدريهمي.

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واعتبر المصدر ان ما يتم الترويج له حول اتفاق سري وانسحاب القوات المشتركة من الدريهمي وتسليهما للمليشيات مجرد فبركات صحفية من مطابخ الحوثي بهدف رفع معنويات مقاتليهم بعد تكبدت مئات القتلى والجرحى.

المصدر اكد ان القوات المشتركة بمختلف تشكيلاتها (المقاومة الوطنية والعمالقة والمقاومة التهامية) وحدة متماسكة ومتجانسة يجمعهم مترس واحد لتحقيق هدف واحد هو استرداد الجمهورية من براثين الكهنوت الحوثي.

ودعا المصدر وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية الوطنية الى عدم الانجرار خلف هذه الافتراءات التي تخدم اجندات مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن.