شكرا لبحثكم عن خبر كيف كان وكيف انتهى به الأمر: شاهد صورة شاب يمني افترسه وحش في احد الكهوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏في حادثه نادره أصابت الجميع بالحيره والدهشه عباس محمد ناجي احد ابناء ماويه محافظه تعزوجده سكان محليون في كهفه الذي يسكنه بجبل جربان وما أصابهم بالرهبه والخوف انهم وجدوه هيكل عظمي مكسر وآثار الدماء على فراشه ولا يعلم الا الله ما الحيوان الذي افترسه وأكل لحمه وترك عظامه

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