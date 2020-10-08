شكرا لبحثكم عن خبر ناطق محور أبين: مليشيات الإخوان دفعت بـ 45 طقما إلى الطرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد الناطق الرسمي باسم القوات الجنوبية محور أبين محمد النقيب ان مليشيا الاخوان عاودت خروقاتها وبوتيرة تصاعدية في جبهة الطرية .

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وكتب في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك" قبل قليل .."دفعت المليشيات الاخوانية الإرهابية 45 طقما إلى مواقعها قبالة قطاع الطرية, وفي المجمل اذا لم تكن هذه الأطقم لرفع آفتها -داش والقاعدة- من أبين ستكون حتماً غنيمة قواتنا".

وأضاف "ويبدو ان الاحتمال الأخير هو الراجح سيما وان هذه المليشيات الإرهابية قد عاودت منذ ساعتين خروقاتها وبوتيرة تصاعدية