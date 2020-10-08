شكرا لبحثكم عن خبر المهرة .. اللجنة الأمنية تقر رفع درجة الإستعداد الأمني ومنع دخول السلاح إلى مدينة شحن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت اللجنة الأمنية بمديرية شحن رفع درجة الإستعداد الأمني القصوى في كافة الوحدات الأمنية والعسكرية تحسباً لأي طارئ كما أقرت منع دخول السلاح إلى المدينه أو المنفذ الجمركي مهما كان نوعه وشددت على التنسيق الأمني بين مختلف الوحدات وتشديد الرقابة والتفتيش الدقيق على السيارات في النقاط العسكرية بمداخل المدينة وغيرها من الإجراءات الإحترازية.

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جاء ذلك في إجتماعها الإستثنائي المنعقد مساء أمس الثلاثاء برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الصحراء العقيد مسلم سالم زعبنوت وحضور مدير عام المديرية الشيخ محمد بن محمد زعبنوت وعدد من قيادات الوحدات العسكرية والأمنية وذلك للوقوف على التطورات الأخيرة في العاصمة الغيضة وتدارس الوضع الأمني في المحافظة والمديرية على وجه الخصوص.

وفي الإجتماع إستمع الوكيل والمدير العام إلى مختلف الآراء والمقترحات التي قدمها قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية والهادفة إلى تعزيز الأمن والإستقرار واستنفار كافة الجهود لتأمين المدينة ومواكبة الحركة التجارية والنمو السكاني المتسارع ومحاربة كافة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع المهري المسالم.