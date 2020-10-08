شكرا لبحثكم عن خبر هدوء حذر يسود جبهات القتال في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحدث الناطق الرسمي لجبهات محور الضالع,فؤاد جباري, عن التطورات الميدانية في جبهات القتال, وقال في حديثه لقناة "الغد المشرق".. " اخر التطورات هي صد هجمات في قطاعي "هجار" و"باب غلق", وهناك تطورات آخر في محاور "الثوخب" و"حبيل يحيى" شمال شرق مديرية الحشاء في الساعات الماضية كان هناك قصف مدفعي متبادل بين قواتنا ومليشيات الحوثي في هذا القطاع والقصف استمر طوال ساعات الفجر حتى الظهيرة , واليوم ساد الهدوء مختلف جبهات القتال في كل المحاور".

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واضاف "المليشيات الحوثية عادة ما تستهدف القرى الأهلة بالسكان خصصا في قصفها ,يوم امس استهدفت احد المنازل وتم إحراق احد المنازل في بلدة بتار وكان خاليا من السكان" .

وتابع "لم تعد للمليشيات في محافظة الضالع, أهداف او تقدم للمناطق لأنها انسحبت من مواقع كثيرة وهي تتراجع إلى الوراء , والأهداف العام للمليشيات هي ما تقوم به في جبهات الضالع هو لإشغال القوات الجنوبية خدمة لجبهات اخرى مثل جبهة أبين".