شكرا لبحثكم عن خبر وفاة عضوة فرقة الانشاد الجنوبية "ابتهال" بحريق دبة غاز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفيت قبل ايام منشدة عدنية اثر حريق تسببت به اسطوانة غاز. واشتعلت الاسطوانة بمنزل المنشدة ابتهال فضل محمد صالح وهو ماتسبب لها بحروق بالغة. Advertisements ونقلت صالح للعلاج باحد المستشفيات بعدن لتلقي العلاج لكنها توفيت متأثرة بجراحها. وعانت اسرة المنشدة ابتهال وحيدة ازمة ابنتها الصحية دونما اي التفاتة من قبل وزارة الثقافة والمسؤولين فيها. والمنشدة ابتهال واحدة من ابرز اعضاء فرقة الانشاد الوطنية بعدن.

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