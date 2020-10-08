شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل القبض على الحليقي الذي قتل زوجته"النمر" وجنينها في ذمار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت السلطات الأمنية في محافظة ذمار من إلقاء القبض المتهم الرئيسي في جريمة تعذيب وقتل المجني عليها " أفراح صالح عبد الناصر النمر" والذي تبين أنها حامل في الشهر التاسع.
وأكدت مصادر خاصة لـ"المشهد اليمني" أنه تم القبض على المدعو" صادق علي حسن الحليقي " من أبناء عزلة الديادير مديرية وصاب في محافظة ذمار، بتهمة تعذيب وقتل زوجته "أفراح صالح عبد الناصر النمر".
وكشفت مصادر قانونية أن المتهم بصدد مواجهة تهم بقتل نفسين هما زوجته وطفلها الذي كانت حامل فيه بالشهر التاسع. يذكر أن المتهم الحليقي أقدم قبل قرابة ثلاثة أيام على تعذيب زوجته ليلة كاملة ليرطلق عليها النار ويقتلها هي وطفلها.
فيما أقدم الجاني على غسل دماء المغدورة وتغيير ملابسها واسعافها إلى المستشفى ويرفض كشف زوجته المغدور بها ويهدد الطبيبة المناوبة في حال كشفها للمعلومات الي تبينت لها أثناء الإسعاف، في محاولة منه لطمس الجريمة والإفلات منها.
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