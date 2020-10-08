شكرا لبحثكم عن خبر مقتل شاب (مهندس مدني) بسبب حبة شوكولاتة بمحافظة إب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قتل الشاب المهندس محمد نجيب الزمر اليوم في محافظة إب بسبب حبة شوكولاتة .. مصادر قالت ان الزمر وهو خريج هندسة اتصالات _ جامعة إب ويعمل مؤخرا في بقالة السلة الخضراء في منطقة قحزة بمدينة إب قتل على يد مسلح معروف بالمنطقة يدعى "حسين الموسمي" .
وعن سبب ودواع الجريمة بحسب مصادر محلية: إن المسلح اخذ شوكولاتة من البقالة التي يعمل بها الشاب، ورفض دفع قيمتها وعند المطالبة بقيمتها نشب خلاف وملاسنة مما دفع المتهم الى اشهر سلاحه وقتل الشاب الزمر .
وتنتشر الجريمة بشكل كبير في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية.
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