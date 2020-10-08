اخبار الخليج / اخبار اليمن

القوات المشتركة تسقط طائرة حوثية مسيرة شمال المخا

0 نشر
تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تسقط طائرة حوثية مسيرة شمال المخا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

القوات المشتركة تسقط طائرة حوثية مسيرة شمال المخا

تعز - الخليج 365

أسقطت القوات المشتركة، طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، شمال المخا بالساحل الغربي.

Advertisements

 

وأفاد مصدر عسكري، أن وحدات الشرطة العسكرية رصدت طائرة حوثية مسيّرة في سماء مدينة يختل شمال المخا، وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها.

 

وأطلقت مليشيات الحوثي الطائرة، بعد فشلها الذريع في اختراق الخطوط الأمامية بالحديدة وتكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح على أيدي القوات المشتركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة تسقط طائرة حوثية مسيرة شمال المخا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا