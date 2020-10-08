شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تحسم اشتباكات جديدة مع الحوثية داخل الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020 الحديدة - الخليج 365 حسمت القوات المشتركة، اشتباكات جديدة مع مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، داخل مدينة الحديدة، جراء تصعيدها العسكري المتواصل وخرق الهدنة الأممية.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة ضد عناصر حوثية حاولت اختراق الخطوط الأمامية داخل مدينة الحديدة. Advertisements وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة حسمت الاشتباكات وكبدت مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في العتاد، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى. وتحاوِل مليشيات الحوثي استعادة الموقع التي خسرتها سابقاً مستغلة الهدنة الأممية في الحديدة، ولكن دون جدوى، إذ تضاعفت خسائرها وسقط المئات من عناصرها بين قتيل وجريح بينهم قيادات بارزة على أيدي القوات المشتركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تحسم اشتباكات جديدة مع الحوثية داخل الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.