شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يعلنون مصرع عدد من قياداتهم البارزة في محافظة الجوف (أسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي ، الأربعاء، مقتل عدد من قياداتها البارزة في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في محافظة الجوف (شمالي اليمن).

وقالت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، إن سته من قيادات الجماعة لقو مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

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وأضافت الوكالة، إنها شيعت في صنعاء، هؤلاء القتلى الذين سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية، وكالعادة لم تشير إلى مكان وزمان مقتلهم، غير ان مصادر عسكرية أكدت أنهم لقو مصرعهم في الجوف.

ومن بين القيادات الحوثية الذين لقو مصرعهم في الجوف، العميد محمد ناصر عزان والعقيد أمين محمد الرخمي.

وتمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، خلال الساعات الماضية من تحرير المواقع التالية من جماعة الحوثي : العروق، والسعراء، والتباب السود، شرقي مدينة الحزم، إضافة إلى البلق الأعلى والأسفل، وجبل جعاس، والنسرتين، وقناو، ومطاو العليا، ومنطقة الرجلاء، وقيسين، في جبهة الريان (شمال شرق الحزم).

والثلاثاء، أعلن الجيش الوطني سيطرته على معسكر الخنجر الاستراتيجي في مديرية خب والشعف شرقي الجوف، بعد سيطرة الحوثيين عليه لأشهر.

*المشهد اليمني