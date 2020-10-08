شكرا لمتابعة خبر عن قبائل لحج : تحذر الشرعية والانتقالي من تحويل مناطقها لساحة حرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مشائخ منطقة العطويين في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج جنوب اليمن، من استخدام مناطقهم كساحة حرب جديدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا .

وأكد المشائخ في بيان، رفضهم وبشكل قاطع أي استحداثات عسكرية ونقاط جديدة جوار القرى المؤهلة بالسكان، وحمل المشائخ السلطة المحلية والقيادات العسكرية من أي مواجهات وتحويل منطقتهم إلى ساحة صراعات نحن في غنى عنها حسب نص البيان .

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وقالت مصادر محلية إن المشائخ قاموا بتشكيل لجان محلية ونصبوا عدد من من عدد من النقاط الأمنية المشكلة من أبناء المنطقة لحفظ الأمن في جسر المشعبة بمنطقة العطوين على الخط الرابط بين مديرية طور الباحة والعاصمة المؤقتة عدن.