شكرا لمتابعة خبر عن تويتر : يوقف حساب قناة المسيرة بشكل مفاجئ دون الكشف عن الأسباب (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة الحوثيين، إن شركة تويتر اقدمت على ايقاف حساب القناة لأسباب غير مفهومه .

وأوضحت القناة بأن شركة تويتر أوقفت حسابها على موقع التدوين المصغر، دون الإبلاغ عن الأسباب.

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وعند محاولة الدخول على الحساب الرسمي للقناة عبر تويتر، تظهر رسالة مكتوب عليها: الحساب موقوف ، وامتد الأمر ليشمل حسابات أخرى تابعة للقناة على تويتر.