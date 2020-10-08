شكرا لمتابعة خبر عن اشتباكات عنيفة بين قوات طارق صالح و ألوية العمالقة في الساحل الغربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر إعلامية، الأربعاء الموافق 7 اكتوبر 2020م، باندلاع مواجهات مسلحة، بين قوات حراس الجمهورية التابعة لـ “طارق صالح ”، وقوات أخرى تابعة لألوية العمالقة، الممولة إماراتيا في الساحل الغربي.

وأكد الناشط سالم الشيبة في تغريدة له على موقع “تويتر”، الثلاثاء، أن عراك بالأيدي بين أفراد من أبناء الصبيحة، ومسلحين من قوات “طارق صالح”، تطور إلى مواجهات مسلحة، في الساحل الغربي.

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وأرجع الشيبة أن الاشتباكات جاءت بسبب خيانة قوات “طارق صالح” للمسلحين من أبناء المحافظات الجنوبية، أثناء الهجوم على مدينة الدريهمي، والتي قتل وأصيب العشرات من أبناء الجنوب.

وأشار إلى أن قائد عسكري في قوات “طارق صالح”، هدد أبناء الجنوب، بالقول:” سوف يأتي الدور عليكم وسوف تبقى الوحدة شامخه ولو على جثثنا”. وأستغرب الشيبة برغم الخيانة التي يتعرض لها أبناء المحافظات الجنوبية، إلا انهم لايزالون يقاتلون في الساحل الغربي.

ولقي عدد من أبناء الصبيحة والمناطق الجنوبية، مصرعهم بعد الزج بهم إلى مقدمة المواجهات مع الجيش واللجان الشعبية التابعة لحكومة صنعاء، في خيانة من قيادات “طارق صالح”، بحسب اتهامات قبائل الصبيحة بذلك.

وانسحب العشرات من أبناء المحافظات الجنوبية، من” القوات المشركة”، التابعة للإمارات، من جبهة الساحل الغربي، بعد تعرض زملائهم للخيانة في مواجهات الدريهمي.