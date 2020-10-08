شكرا لمتابعة خبر عن طيران التحالف : يقصف قوات الجيش الوطني في الجوف وسقوط عشرات الشهداء والجرحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، بأن قوات الجيش الوطني في جبهات خب والشعف تعرضت لقصف جوي خأطئ من قبل طيران التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقالت المصادر أن طيران التحالف استهدف ثلاث آليات عسكرية لقوات الجيش الوطني التابعة للمنطقة العسكرية السادسة شرق منطقة حويشيان شرق محافظة الجوف.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : ممثلة وفنانة مصرية شهيرة تستعرض مؤخرتها بـ”شورت” وترقص على العمود وتتعرض لموقف محرج! (فيديو)

شاهد : أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان .. فيديو أبكت فيه جميع العمانيين

شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح

شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة

“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

Advertisements

شاهدوا : اول تصريح الممثلة الشهيرة دانا جبر .. بعد التسريبات الاباحية لها (فيديو)

شاهد : فضيحة مدويةلـ’’ملكة جمال العراق‘‘ بصحبة رئيس الموساد داخل البيت الأبيض

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأشارت المصادر إلى أن الضربات الجوية الخاطئة تسببت بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الوطني بمحافظة الجوف .