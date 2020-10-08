شكرا لمتابعة خبر عن ناطق الجيش الوطني : يكشف آخر التطورات عن سير المعارك في مأرب والجوف والساحل الغربي .. انتصارات متسارعة وانتكاسات مستمرة للحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الناطق باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي، الأربعاء، استمرار العملية العسكرية الهجومية الواسعة، التي تنفذها القوات المسلحة، مسنودة برجال المقاومة الشعبية، وبالضربات المركزة والموفقة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، في جبهات محافظتي الجوف ومأرب (شمالي شرق اليمن).

وقال العميد مجلي في إيجاز نقله موقع الجيش’’سبتمبر نت‘‘، إن "قوات الجيش والمقاومة حققت اليوم الأربعاء انتصارات كبيرة في شرق مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، على جماعة الحوثي، مستعيدة مساحات شاسعة من الأرض والمواقع المهمة، والعتاد العسكري الخفيف والمتوسط، وسط فرار لعناصر جماعة الحوثي ومقتل وجرح العشرات منهم.

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وأوضح أن أبطال الجيش والمقاومة وبإسناد من طيران دول تحالف دعم الشرعية نفذوا هجوماً مباغتاً في جبهة المرازيق، على مواقع كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي، وذلك في (جبال دحيضة والسعراء والعروق وقرن الصيعري والهضبة).

وأضاف: "تمكنت قواتنا من السيطرة على مواقع العروق بالكامل شرق معسكر اللبنات، وصولاً إلى شرق المرازيق وسلسلة جبال السعراء، وتم استعادة عدد من العربات والأطقم القتالية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، والقبض على عدد من عناصر جماعة الحوثي.

وأشار إلى أن قوات الجيش شنت هجوماً آخر مباغتاً في جبهة الريان تمكنت من خلاله تحقيق السيطرة الكاملة على مواقع (البلق الأعلى والأسفل وجبل جعاس ونسرين وهطان وقناو ومطاو العليا ومنطقة الرجلاء وقيسين)، وما زالت المعارك مستمرة، مضيفاً أن جماعة الحوثي في هذه الجبهة تكبدت الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد العميد مجلي أن هذه الانتصارات تضاف إلى الانتصارات التي حققها الجيش الثلاثاء، إذ تم تحرير مساحة شاسعة من الأرض في مديرية خب والشعف كبرى مديريات الجوف في المساحة، والتي تم فيها تحرير واستعادة مناطق مهمة وحاكمة، منها معسكر الخنجر الاستراتيجي بالكامل، وتحرير منطقة البرقاء وجبلي الرقيب الأسود والأبيض، إضافة إلى تأمين الطريق الصحراوي، الرابط بين منطقة اليتمة في محافظة الجوف ومحافظة مأرب.

ولفت إلى أن ذلك جاء وفق إستراتيجية الجيش، التي عملت على استنزاف المليشيا طيلة الأشهر الماضية، ليقوم بعملياته القتالية الأخيرة، القائمة على عنصري المفاجأة والمبادرة، وفتح المعارك في الجبهات المختلفة، وهو ما أفقد جماعة الحوثي، قدرتها على التحكم بالمعركة وتقدير الموقف، وجعلها ترسل عناصرها المتمردة إلى محارق الهلاك والدمار.

وقال إن جبهات محافظة مأرب الغربية والجنوبية في تقدم مستمر .. مؤكدا أن جماعة الحوثي تجر الخيبة والخذلان ومنيت بهزائم قاسية، وخسارة كبيرة في العتاد والأرواح، في المخدرة وصرواح ورحبة ومأهلية، وجبهة مراد.

وحيا العميد مجلي المقاتلين في مختلف الجبهات، وهم يذودون عن الوطن وينتصرون له، وقال:“سيسجل التاريخ للمقاتلين في جبهات العزة والشرف، موقفهم النبيل في سجل الخالدين، والشعب اليمني كله يفرح لانتصاراتهم، لأن فيها الخلاص من جماعة الحوثي”.

وثمن الدعم اللوجستي والإسناد الجوي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية..مشيداً بدور الطيران المقاتل الذي ساند القوات المسلحة بضربات دقيقة ومركزة، مستهدفة تحصينات وتعزيزات المليشيا الحوثية، مكبدة إياها الخسائر في الأرواح والعتاد.

وبشأن جبهات الساحل الغربي (الحديدة)، قال العميد مجلي إن التصعيد من جماعة الحوثي مستمر، وأنها نفذت اليوم الأربعاء أكثر من 25 هجوما على مواقع الجيش والمقاومة، إلا أن الأبطال كانوا لها بالمرصاد، لترتد عمليات جماعة الحوثي وبالاً عليها، لتستعيض عن ذلك بقصف الأحياء المدنية والمكتظة بالسكان، مرتكبة جرائم حرب ضد المدنيين.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي تمارس انتهاكات كبيرة في محافظة الحديدة، من خلال القصف العشوائي على المدنيين والأحياء السكنية، خصوصاً مناطق الربصة جنوب مدينة الحديدة وحيس والدريهمي والتحيتا والجبلية وشرق مدينة الحديدة أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال، وكذلك تم قصف مجمع مستودعات إخوان ثابت ومخازن الأغذية.

*مارب برس