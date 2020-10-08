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قال نائب رئيس إعلامية حزب الاصلاح عدنان العديني "إن الامامة منذ وفدت لليمن عملت على بعث الخلافات البينية بين ابناء اليمن ليسهل عليها اخفاء كم هي غريبة".
وأضاف - في منشور بصفحته على فيسبوك - "حين تقف في الجبهة المناوئة للحوثي فانت وانا في جبهة واحدة وان تباعدت المواقع وضعف التنسيق فكل ما بيننا نحن اليمنيين من تباينات لا يمكن ان تحجب عنا التباين بين اليمن والحوثي".
وتابع: "تحية لكل جهد وعرق ودم في معركة التحرير الوطني من عمق الصحراء في مارب وحتى سواحل البحر في الحديدة وفي كل مكان فوق تراب وطننا العزيز".
وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش في محافظات مأرب والجوف منذ أشهر، وخلال الأسبوع الماضي اندلعت معارك جديدة في جبهة الساحل الغربي، بين القوات المشتركة (حكومية) وميلشيات الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بحزب الإصلاح: نقف حيث الجبهة المناوئة للحوثي والإمامة تعمل على بعث الخلافات بين اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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