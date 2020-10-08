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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا الحوثي تزيد جرائمها ضد الإنسانية بقصف مركز صحي بالحديدة الخميس 8 أكتوبر 2020 الخليج 365 قصفت ميليشيات الحوثي المركز الصحي في حي المنظر بمديرية الحوك بالحديدة، وخلفت به خسائر مادية ضمن جرائمها وتصعيدها الخطير وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

Advertisements وقال مصدر عامل في المركز، إن الميليشيات الحوثية أطلَقت قذيفتي هاون على المركز الصحي، وتسببت بأضرار مادية كبيرة. وجاءت هذه الجريمة الحوثية بعد ساعات من تدمير مستودعات أكبر مجمع صناعي وتجاري تابع لأخوان ثابت في مدينة الحديدة إثر قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي.

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