شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. سماع دوي انفجار ضخم في درعا السورية ووقوع إصابات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. سماع دوي انفجار ضخم في درعا السورية ووقوع إصابات الخميس 8 أكتوبر 2020 الخليج 365 قال التلفزيون الرسمي السوري، مساء الأربعاء، إنه سمع دوي انفجار ضخم في مدينة درعا.

وأفاد مراسل في درعا، أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة في حي السبيل وسط مدينة درعا. Advertisements وأشار المراسل إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع والأجهزة الأمنية ضربت طوقا أمنيا حول الموقع. وأوضح المراسل، أن "الحصيلة الأولية للنفجار هي إصابة شخصين بجروح متفاوتة وتم إسعافهم إلى مشفى درعا الوطني". هذا ولم ترد تفاصيل أخرى حتى الآن عن حالة المصابين أو الخسائر المادية.

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