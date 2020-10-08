صنعاء تحيي اليوم ذكرى مجزرة الصالة الكبرى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

يحيي مكتب رئاسة الجمهورية وأمانة العاصمة اليوم الخميس بالعاصمة صنعاء الذكرى الرابعة لمجزرة العدوان بالصالة الكبرى.

حيث اطلع أمين العاصمة حمود عُباد ونائب وزير الثقافة محمد حيدرة على الترتيبات النهائية لمكان الفعالية أمام الصالة الكبرى، واستمعا من المعنيين إلى إيضاح حول استكمال التجهيزات الفنية والهندسية بمنصة وساحة الفعالية وتركيب اللافتات وصور ضحايا الجريمة.

وأكد عُباد أهمية إحياء الذكرى الرابعة لمجزرة العدوان على الصالة الكبرى التي ارتكبها العدوان في الثامن من أكتوبر 2016م وتذكير العالم بهذه الجريمة المروعة التي استشهد وأصيب فيها المئات من المدنيين.

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ولفت إلى ضرورة إبراز حجم الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان ضمن مسلسل المجازر الدموية بحق الشعب اليمني منذ ست سنوات، مشيرًا إلى تزامن إحياء هذه الذكرى بمرور ألفي يوم من الصمود في وجه العدوان.

من جهته أشار رئيس اللجنة التحضيرية للفعالية يحيى جميل ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، إلى مستوى التجهيزات والترتيبات لإحياء هذه الذكرى بما يعكس مدى بشاعة العدوان في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني.

وأكد أهمية مشاركة قيادات الأمانة والمجالس المحلية والقطاعات والمديريات والمكاتب التنفيذية وأبناء مديريات الأمانة في إحياء هذه الذكرى يوم غد لإيصال مظلومية الشعب اليمني إلى الرأي العام العالمي.

رافقهما خلال الزيارة عضو الهيئة الإدارية بالأمانة عادل العقاري وعدد من وكلاء أمانة العاصمة ومدراء مكاتب الأشغال والنظافة والثقافة والإعلام والمتابعة والتقييم بالأمانة.