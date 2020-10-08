شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : موقف صادم لـ’’نانسي عجرم‘‘ من انجاب طفل رابع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدثت الفنانة نانسي عجرم عن نجاح حفلها الأخير على “تيك توك” قائلة: “من بعد ما عودنا أنفسنا على فكرة الأونلاين دون وجود الجمهور، اضطرينا أن نفكر بهذه الطريقة كي نستطيع أن نقدم على قدر المستطاع طاقة ايجابية للناس في ظل ما نمرّ به”.

وأشارت نانسي خلال حديثها لبرنامج “فري توك” مع الزميل سعيد حريري عبر تطبيق “بوديو” إلى أن “الحفل الأول عبر قناتي على “يوتيوب” أخذ نجاحاً كبيراً، والذي صورناه على سطح أحد مباني العاصمة بيروت قبل وقوع تسونامي بيروت (قصدت هنا انفجار بيروت الذي ضرب العاصمة في 4 أغسطس/آب)”.

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وتابعت: “كانت حفلة ناجحة والناس أحبت الفكرة وكانت تحمل عدة أفكار ورسائل وتم اعادة التوزيع لأغنياتي من خلال باسم رزق رئيس فرقتي الذي أعاد توزيع الأغنيات بطريقة مميزة”.

وأضافت نانسي: “من بعدها أتت حفلة “تيك توك” وكنت رافضة لها، وكنت أرى مدى تعلق ابنتيّ بهذا التطبيق، وهما من دفعتاني إلى فتح حساب على “تيك توك”، وقرّرت أن أصور الحقيقة كما حصل حينما طلبت مني ميلا وايلا فتح الحساب”.

وعن تمسك “تيك توك” بـ نانسي بأن تكون الفنانة العربية الأولى التي تحيي حفلا عبر هذا التطبيق لم تجد نانسي التعليق على هذا الأمر، واكتفت بالقول: “لا أعرف الاجابة عن هذا الموضوع وكل ما أقوله هو الحمدالله”.

ولم ترغب في التعليق على المشاكل التي واجهتها مؤخراً مثل قضية محاولة سرقة منزلها والقتيل الذي سقط على إثر ذلك مكتفية بالقول إن كل تجربة تكشف من يحب ومن يكره مشيرة إلى أن محبي الفنان لا يصدقون ما تتم فبركته بشأنه من أخبار.

ونفت احتمال حملها بطفل رابع موضحة أنها تفضل الاهتمام بتربية بناتها وحياتهن. ووصفت الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت بتسونامي وقالت إنه لا يمكنها التحدث عن اضرار لحقت بمنزلها فيما فقد الكثير من الأشخاص مقربين منهم وأثنت على قوة الشعب اللبناني وقدرته على تخطي المصاعب.