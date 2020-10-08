شكرا لمتابعة خبر عن السعودية : تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمه إلى شبوة والإمارات ترسل قوة مدعومة بالأباتشي إلى محيط المنشأة ودعوات إلى حرب مُقدسة لطرد الإحتلال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية بان الإمارات أرسلت قوة عسكرية مدعومة بالآليات، خرجت من معسكر الحمراء التدريبي غربي المكلا باتجاه بلحاف.

وأضافت المصادر أن قوة عسكرية أخرى من عناصر النُّخبة الشبوانية، ترافقها آليات عسكرية ومروحيتا أباتشي، توجهت صوب المنطقة ذاتها، رداً على منع قوات الأمن الخاصة، بقيادة عبدربه لعكب، تعزيزات عسكرية قادمة من لواء بارشيد من دخول منشأة بلحاف، الواقعة تحت سيطرة القوات الإماراتية منذ أواخر العام 2015م .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : ممثلة وفنانة مصرية شهيرة تستعرض مؤخرتها بـ”شورت” وترقص على العمود وتتعرض لموقف محرج! (فيديو)

شاهد : أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان .. فيديو أبكت فيه جميع العمانيين

شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح

شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة

“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

شاهدوا : اول تصريح الممثلة الشهيرة دانا جبر .. بعد التسريبات الاباحية لها (فيديو)

شاهد : فضيحة مدويةلـ’’ملكة جمال العراق‘‘ بصحبة رئيس الموساد داخل البيت الأبيض

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

Advertisements

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وفي المقابل، دفعت القوات الحكومية بتعزيزات عسكرية ضخمة قادمة من مدينة عتق إلى محيط منشأة بلحاف الغازية، في خطوة تدعم توجهات العقيد لعكب المُناهِضة للتواجد الإماراتي المنشأة النفطية بشبوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التعزيزات العسكرية التابعة للشرعية تحركت على دفعتين، وبقوام ضخم يضم عدداً من الوحدات القتالية التابعة لحزب الإصلاح (المُكوِّن الرئيس في الحكومة الشرعية).

وفي سياق متصل، دعا عضو مجلس شورى هادي، علي حسين البجيري، كافة أبناء اليمن -من صعدة إلى المهرة- للاستعداد وإسناد قبائل شبوة، العازمة على تحرير منطقة بلحاف من القوات الإماراتية.

وطالب البجيري -في سلسلة تغريدات- بالتحرك للقتال في الحرب، التي وصفها بـ”المقدسة”، ضد ما أسماه “تحالف الشياطين في بلحاف”.. واصفاً قوات التحالف بـ”اللصوص”، الذين يسرقون الثروات لحسابهم واليمنيون يموتون جوعاً.

وحمّل السعودية مسؤولية انفجار الوضع.. مؤكداً أن قبائل شبوة، ومن خلفها كل قبائل اليمن، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التجاوزات الحاصلة في بلحاف، قائلاً: “لن نخسر أكثر مما قد خسرناه”.

وكانت القوات الإماراتية قد شرعت في نشر قناصين بمحيط منشأة بلحاف، في الوقت الذي أطلقت تهديداً باستخدام غارات جوية لاستهداف مواقع تمركز التعزيزات الموالية للشرعية، إذا ما استمرت في حصار قواتها المتمركزة في المنشأة الغازية.

يأتي ذلك بالتزامن مع اعتقال قوات الأمن الخاصة نحو 23 فرداً من أفراد حراسة منشأة بلحاف، يتبعون النخبة الشبوانية الموالية للقوات الإماراتية، الأمر الذي فاقم حالة التوتر التي تعيشها المنطقة.

وكان ناشطون موالون للشرعية، قد أطلقوا - يوم الاثنين- حملة تغريدات دعماً لتحركات قوات الرئيس هادي، ووسمتها بهاشتاق “#طرد_الإمارات_من_بلحاف”.