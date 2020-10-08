عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل قائد الميليشيات بجبهة حيس و5 من مرافقيه

الخميس 8 أكتوبر 2020

الخليج 365

لقي القيادي الميداني الحوثي المدعو شيخ الدين خالد عبدالرحمن عبدالوهاب المكنى (أبو النور)، الأربعاء، مصرعه مع خمسة من مرافقيه في الحديدة غربي اليمن.



Advertisements

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن القيادي الحوثي أبو النور قاد مجاميع مسلحة حوثية حاولت التسلل باتجاه الوادي شمال قرية بني مغاري نحو مواقع القوات المشتركة شمال غرب مدينة حيس جنوب شرق الحديدة.

وأكد أن قوات العمالقة رصدت القيادي الحوثي والعناصر المسلحة في عملية التسلل وتم استهدافهم من قبل وحدة المدفعية بضربة مركزة ودقيقة أدت إلى مصرع القيادي الحوثي وخمسة عناصر مسلحة وإصابة عشرات آخرين.

يشار إلى أن القيادي الميداني الحوثي لم يمر على تعيينه لقيادة جبهة شمال حيس سوى ثلاثة أيام عقب مصرع القيادي الحوثي أبوحسين الكبسي في نفس المكان أثناء قيامه بعملية هجوم في جبهة حيس.