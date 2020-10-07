شكرا لمتابعة خبر عن الجيش والقبائل : يقتربون من تحرير ثاني معسكر استراتيجي بالجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر ميدانية، اليوم الاربعاء، بأن قوات الجيش اليمني المسنودين بالقبائل يقتربوا من تحرير ثاني معسكر استراتيجي بمحافظة الجوف، من قبضة جماعة الحوثي.

وذكرت المصادر لـ المشهد اليمني ، أن الجيش والقبائل تمكنوا من السيطرة على الهضبة العليا التي تعد أقرب موقع لمعسكر اللبنات الاستراتيجي، الواقع غربي مدينة الحزم.

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وبينت المصادر أن جبهات جماعة الحوثي في الشمال الغربي للمحافظة سقطت بيد الجيش بشكل كامل، إذ سيطر على جبهة الريان و مطاو ، ‏وقناو ، وبليق ، شمال المرازيق، وباسناد مكثف ومستمر ومتواصل من مقاتلات التحالف العربي.

ونوهت المصادر بأن طلائع الجيش وقبائل دهم اقتربت من جبال صبرين، الواقعة غرب بير المرازيق وشرق العقبة. يأتي ذلك بعد يوم من السيطرة على معسكر الخنجر الخنجر الاستراتيجي، الذي يعد بوابة لتحرير المحافظة، إضافة إلى مواقع البرقا المحيطة.

ويقع المعسكر الذي يبعد حوالي 100 كم عن مدينة الحزم، غربي المدينة التي سبق أن سيطرت عليها جماعة الحوثي في شهر مارس الماضي.