شكرا لمتابعة خبر عن نائب محافظ البنك المركزي يتمرد على توجيهات رئاسية عليا ويرفض صرف مرتبات الجيش اليمني في مأرب ومصير كمية كبيرة من الأموال موجودة في ميناء جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة لموقع مأرب برس، ان توجيهات عليا صدرت، خلال زيارة الوفد الحكومي إلى مأرب الايام الماضية، قضت بصرف راتب شهرين للجيش الوطني.

يذكر ان الجيش الوطني في مأرب بدون مرتبات منذ 10 شهور على التوالي.

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واشارت المصادر الى ان اعضاء الوفد الحكومي رفعوا للرئاسة والحكومة افادة بانهم يواجهون حرج في زيارة مأرب والجيش بلا مرتبات.

بعد ذلك، اسفرت التواصلات والضغوط بصدور توجيهات رئاسية بصرف راتبين، طبقا للمصادر.

المصادر كشفت ان نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي (الموالي للانتقالي)، رفض تنفيذ التوجيهات بصرف راتبين، ووافق على صرف راتب شهر واحد فقط.

ووفق المصادر الخاصة فان هناك مبالغ مالية كبيرة من العملة المطبوعة الجديدة، موجودة في ميناء جدة بالسعودية داخل حاويات منذ فترة، تم تفريغها في الميناء بعد تعثر تفريغها في ميناء عدن.

وترفض الحكومة مقترحات نقل تلك الاموال برا الى مأرب، وصرف مرتبات الجيش منها، كما فعلت في توريد حاويات الاموال المطبوعة الى البنك في عدن، وصرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة وقوات الانتقالي.

وكما فعلت ايضا في توريد اموال جديدة الى البنك في المكلا وصرف مرتبات المنطقة العسكرية الثانية وقوات ما يسمى النخبة الحضرمية.