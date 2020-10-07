شكرا لمتابعة خبر عن قوات الجيش الوطني تعلن مصرع قيادي حوثي من العيار الثقيل مع عدد من مرافقيه .. الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء 7 اكتوبر-تشرين الأول، مصرع قيادي حوثي ’’بارز‘‘ مع عدد من مرافقيه في محافظة الحديدة (غربي اليمن) وإسقاط طائرة مسيرة للجماعة في الساحل الغربي لمدينة تعز.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا عن المركز الإعلامي لـ’’ألوية العمالقة‘‘ التابعة للجيش الوطني.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : ممثلة وفنانة مصرية شهيرة تستعرض مؤخرتها بـ”شورت” وترقص على العمود وتتعرض لموقف محرج! (فيديو)

شاهد : أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان .. فيديو أبكت فيه جميع العمانيين

شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح

شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة

“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

شاهدوا : اول تصريح الممثلة الشهيرة دانا جبر .. بعد التسريبات الاباحية لها (فيديو)

شاهد : فضيحة مدويةلـ’’ملكة جمال العراق‘‘ بصحبة رئيس الموساد داخل البيت الأبيض

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

Advertisements

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وذكر أحد البيانين أن ’’القيادي الميداني لدى جماعة الحوثيين شرف الدين أبو النور، لقي مصرعه مع 5 من مرافقيه على أيدي القوات المشتركة (حكومية) شمال غرب مدينة حيس‘‘، بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح أنه لم يمض على تعيينه سوى 3 أيام، خلفًا للقائد السابق أبو حسين الكبسي، الذي لقي مصرعه هو الآخر في وقت سابق (لم يذكره).

وأوضح البيان أنه قاد مجموعات مسلحة حاولت التسلل شمال قرية بني مغاري، حيث مواقع القوات المشتركة، قبل أن يتم رصدها ومحاصرتها ومن ثم إطلاق النار عليها.

والقوات المشتركة الحكومية منتشرة في الساحل الغربي، وتتكون من ألوية العمالقة وقوات حراس الجمهورية وقوات أبناء (منطقة) تهامة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الوية العمالقة إسقاطه طائرة مسيرة لجماعة الحوثي، أطلقتها تجاه مواقع عسكرية حكومية في محافظة تعز (جنوب غرب).

وذكر بيان لـ’’ألوية العمالقة‘‘ أن القوات المشتركة أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مواقعها في مدينة يختل، شمالي مدينة المخا (غربي تعز).

وأوضح أنه جاء إطلاق الطائرة عقب فشل مسلحي الجماعة، باختراق الخطوط الأمامية للقوات المشتركة بالحديدة، وعقب تكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح هناك.

وفي الحديدة، قصفت جماعة الحوثي مركزا صحيا، بحسب ما ذكر المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" نقلا عن مصدر عامل في المركز (لم يسمه).

وأضاف أن جماعة الحوثي قصفت المركز الصحي في حي المنظر بمديرية الحوك بقذيفتي "هاون"، وألحقت خسائر مادية كبيرة (لم يحددها) في المبنى الذي أعيد ترميمه مؤخرا، دون حدوث عن إصابات.

وأشار البيان إلى إن "عملية الاستهداف جاءت بعد ساعات قليلة من قصفجماعة الحوثي لمجمع إخوان ثابت (أكبر مركز تجاري وصناعي) في مدينة الحديدة، ودمرته".

*مارب برس