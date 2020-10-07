شكرا لمتابعة خبر عن الجيش : يحسم المعركة في بير المرازيق شرق الحزم في الجوف ويسيطر على إدارة الأمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في جبهات الجوف، خلال معارك عنيفة وهجمات واسعة من عدة محاور.

وقالت مصادر عسكرية بأن قوات الجشي الوطني مسنودة برجال القبائل، سيطرت على مبنى إدارة الامن في بير المرازيق شرقي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : ممثلة وفنانة مصرية شهيرة تستعرض مؤخرتها بـ”شورت” وترقص على العمود وتتعرض لموقف محرج! (فيديو)

شاهد : أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان .. فيديو أبكت فيه جميع العمانيين

شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح

شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة

“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

Advertisements

شاهدوا : اول تصريح الممثلة الشهيرة دانا جبر .. بعد التسريبات الاباحية لها (فيديو)

شاهد : فضيحة مدويةلـ’’ملكة جمال العراق‘‘ بصحبة رئيس الموساد داخل البيت الأبيض

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وبحسب المصادر فقد سيطرت قوات الجيش الوطني، على مواقع البليق الأسفل والاعلى وجعاس وجبال النسرتين ووهطان و مطاو العلياء والسفلى والدجيلاء وقرون الهنادية وقناو في محافظة الجوف.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من سيطرة الجيش الوطني على معسكر الخنجر الاستراتيجي في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.