شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يطالب أمريكا والسعودية بقصف إيران .. ماذا يحدث؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحوثي يطالب أمريكا والسعودية بقصف إيران .. ماذا يحدث؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

القيادي في جماعة الحوثي المتمردة، محمد علي الحوثي، السعودية والولايات المتحدة، إلى "تسوية حساباتهما" مع إيران بقصفها بدل استهداف اليمنيين. وقال الحوثي، في حديث مع صحيفة "در شبيغيل" الألمانية: "السعودية تعمل في شبه الجزيرة العربية كولاية أمريكية تخضع لترامب. الرئيس الأمريكي يعين الثمن الذي تدفعه السعودية، الولايات المتحدة تعطي التوجيهات". وأضاف: "لسنا جماعة إرهابية وفي الأساس لا نعترف بهذا المصطلح. الولايات المتحدة تعلق علامة الإرهابيين على كن من يعارض سياساتها. حتى المتظاهرون في الشوارع الأمريكية تم وصفهم بالإرهابيين من قبل ترامب. أسأل نفسي لماذا هذا يحدث الآن؟ ما هو الخطر الأحمر الذي تجاوزناه؟". وتابع الحوثي، ردا على سؤال حول تقارير الاستخبارات الغربية حول الاستخدام المتزايد للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية من قبل الحوثيين: "لما تخوض السعودية والولايات المتحدة حربا علينا؟ بناء على ذريعة حصولنا دعما من إيران؟ إذا تمولنا إيران فتفضلوا، اقصفوا إيران، الطرف الممول، لا تذبحوا اليمنيين!". وأوضح القيادي الحوثي: "هذا هو بالضبط ما قلناه للسعوديين والأمريكيين، إذا توجد لديكم حسابات مع الإيرانيين فقوموا بتسويتها مع الإيرانيين". وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران. المصدر: "در شبيغيل" + وكالات