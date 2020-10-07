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عدن - ياسمين التهامي - للسكري والضغط والقولون وأمراض المسالك البولية.. مشروب منزلي يعالج هذه الأمراض المزمنة (الأسماء)

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جديد اب برس

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ن الشعير على نسبة عاليةٍ من الحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والفوسفور، كما أكدت الدراسات أنّ نسبة الكالسيوم فيه أكثر منه في حليب البقر بعشرة أضعافٍ، ونسبة الحديد فيه أكثر من نسبته في السبانخ بخمس مرات؛ إضافة لفائدته الكبيرة في إنقاص الوزن. ووفقاً لما ذكره موقع “هيلث لاين”، إليكم أبرز فوائد مغلي الشعير: يساعد في التخلص من السعال الحاد، ويزيل خشونة الصوت الناتج عن نزلات البرد. – يساعد على إدرار البول. يسهم في التخلص من رمل وحصى الكلى. – يعمل على تهدئة الأعصاب – مطفئ للعطش في أيام الحر الشديد. يعمل على تسهيل عملية الهضم داخل المعدة، – يستخدم في تعقيم الجروح المتقيحة – يساعد على تقليل التهابات الأمعاء الدقيقة. – يقي القلب والدورة الدموية من الأمراض كما يعمل على حماية الشرايين من التصلب. – يعمل على تأخير ظهور مظاهر الشيخوخة باحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات “أ، ج، هـ ” التي تعمل على إطالة عمر الخلايا. – يقوي جهاز المناعة في الجسم. – يقلل من نسبة السكر في الدم، كما يعمل على تنظيم الضغط – يساعد على تخليص القولون من الجفاف عن طريق امتصاص نسبةٍ عاليةٍ من الماء الموجود بالطعام والإبقاء على الفضلات لينةً ويتميز الشعير بالعديد من الفوائد، والمعروف أيضًا باسم أوراق الشعير وخضر الشعير، بآثاره المفيدة المعززة للصحة. ويعتبر من أغنى الأعشاب بفيتامين أ وفيتامين ب 1 وفيتامين ج وفيتامين هـ والفلافونويدات وحمض جاما أمينوبوتيريك (غابا) وسوبروكسيد ديسموتاز (SOD) والبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والتربتوفان والسابونارين واللوتونارين والكلوروفيل والبوليفينول والغذاء الألياف والسكريات والقلويد والميتالوثايونين. *أخبار الإمارات