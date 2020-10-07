شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيع شهير يقع بورطة حقيقية.. كان في بث مباشر من منزله فخرجت زوجته من الحمام عارية كما خلقها الله.. شاهد كيف كانت ردة فعله مفاجئة وغير متوقعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لا يخلو البث المباشر من مواقف محرجة، وهو ما تكرر مرارًا خلال مقابلات واجتماعات رسمية تتم عبر الفيديو، كان آخرها عندما تفاجأ مذيع برازيلي بمرور زوجته “عارية” أمام الكاميرا أثناء خوضه مناقشة مع مرشح رئاسي سابق.

وكان المذيع التليفزيوني، والممثل فابيو بورشات يتحدث إلى السياسي جيلهيرم بولس، المرشح الرئاسي في انتحابات 2018، عندما تلاحظ مرور زوجته “عارية” خلفه، وهو ما أدركه الضيف الذي انفجر في الضحك.

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ويظهر المقطع فابيو يتحدث مع جيلهيرم عندما كانت زوجته، ناتالي ميجا، خارجة للتو من الحمام، وتتنقل في أرجاء الغرفة دون شيء سوى منشفة ملفوفة حول رأسها.

يبدو أنها لاحظت مكالمة الفيديو وهي تنحني وتحاول ألا تظهر أمام الكاميرا، لكنها فشلت في ذلك، وعلق المرشح الرئاسي السابق مازخًا: “شخص ما يمشي عاريًا”.

في الوقت الذي انفجر فيه جيلهيرم ضاحكًا على الشاشة، نظر فابيو إلى زوجته وهو يقول لها: “الجميع رآك”، وردت ناتالي عليه: “هل يمكنك أن ترى؟”.

حدثت الواقعة في 3 يوليو، لكنها انتشرت مؤخرًا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الناشط والسياسي المرشح الرئاسي السابق مازحًا عن الحادث على “تويتر”: “إنهم يتحدثون عني، لكن ناتالي هي التي غزت البث المباشر”.

وتزوجت ناتالي وفابيو في عام 2017. وهي منتجة على إحدى القنوات على “يوتيوب”، والتي ساعدت زوجها في إنشائها في عام 2012.

ودرست في جامعة كاليفورنيا أثناء عمل زوجها كممثل بارز في البرازيل، حيث عمل على دبلجة أفلام مثل فيلم ديزني “Frozen” وفيلم Angry Birds.