شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مجموعة MBC السعودية في ورطة حقيقية وفضيحة أخلاقية : شذوذ جنسي على الهواء، ومذيعة بملابس داخلية ، وفلم إباحي يصدم المشاهدين.. شاهدو الصور والفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم ورفضهم للظهور الصادم الذي ظهر به احد المذيعين على شاشة قناة MBC.

وقال الناشطون ان ظهور المذيع على شاشة قناة "MBC3"، المخصصة للأطفال، وهو يرتدي تيشرت يحمل شعار “الشواذ جنسيا”، وذلك خلال تقديمه أحد البرامج، يعد ترويجاً صريحاً للمثلية والشذوذ.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

. مجموعة MBC السعودية في ورطة حقيقية وفضيحة أخلاقية : شذوذ جنسي على الهواء، ومذيعة بملابس داخلية ، وفلم إباحي يصدم المشاهدين.. شاهدو الصور والفيديو

. عاجل: وفاة الفنان المصري "محمد رمضان" في حادث مفاجئ صباح اليوم والحزن يجتاح الوطن العربي .. شاهد فيديو وصور أولية

. فتاة سعودية جديدة تهرب الى أمريكا.. خلعت النقاب فظهرت كأنها حورية من الجنة.. وكشفت ان والدها لم يستطع مقاومة جمالها وحاول ممارسة الجنس معها.. شاهد

. طبيب سعودي يصل إلى أعلى مراتب الحقارة والدناءة ويخون القسم والأمانة.. صور المناطق الحساسة لمرضاه وقام بعمل صادم لم يخطر على بآل أحد.. شاهد

. مذيع شهير يقع بورطة حقيقية.. كان في بث مباشر من منزله فخرجت زوجته من الحمام عارية كما خلقها الله.. شاهد كيف كانت ردة فعله مفاجئة وغير متوقعة

. هل تذكرون الراقصة "جوهرة" التي ظهرت بمقاطع اباحية مع حبيبها المصري .. شاهدو فضيحتها الجديدة التي تم نشرها اليوم وهي مع الفنان "راغب علامة" .. فيديو

. استعرضت اردافها ومؤخرتها في فخذي النجم "تيجان".. الفنانة نسرين طافش تتجاوز المحظور بفيديو جديد اشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

. هل تذكرون نجمة مسلسل باب الحارة "سارة" التي تزوجها العقيد معتز ..شاهدو صورها العارية التي نشرتها اليوم ..كشفت عن ساقها وصدرها البارز ..(صور)

Advertisements

. قبلات ساخنة بين مذيعة بحرينية ومذيع كويتي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد الفيديو

. الفنانة ياسمين صبري تلتقي حبيبها السابق بشكل مفاجئ.. وقناة dmc تنشر الفيديو الصادم الذي وثق لحظات لقاء الحبيبين في غرفة مغلقة.. والمفاجأة التي حدثت.. شاهد

. بعد أن نشرت صورة ساخنة وهي مع حبيبها بروب النوم.. مشهورة سعودية تبكي ندمًا على فضيحتها الاخلاقية.. شاهد الفيديو والصور

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------



وتساءل النشطاء عن سياسة القناة السعودية القائمة على توجيه الجيل الناشئ نحو الانحراف، وتحويلهم إلى شواذ جنسياً في المستقبل؟ أم أنها تهدف إلى جعل هذا الأمر معتادا ومألوفا لدى الشارع العربي؟

واعتبر ناشطين سعوديين ان القناة تمثل نفسها ولا تمثل السعودية، موضحين انه لا يوجد في مجلس ادارتها اي موظف سعودي حسب قولهم.

وسبق وأن بثت ذات القناة مسلسل كرتوني ينشر ثقافة الشذوذ بين الأطفال.

* مذيعة بملابس داخلية :

ظهرت الإعلامية المعروفة والمذيعة بقنوات “MBC ” أصالة كامل، في صوره نشرتها على حسابها على “انستجرام“، في شهر مايو الماضي من داخل منزلها وهي ترتدي ملابس داخلية فقط، ثم قامت بحذفها بعد عشر دقائق واعتذرت عن نشرها بقولها : “متأسفة جدا عالصورة اللي نزلت بالغلط !!.. ما رح انجلط حسبي الله نزلت 10 دقايق وانتبهت” وهدّدت بمقاضاة من يتداول الصورة.

* مشاهد اباحية :

يذكر ان قناة MBC MAX كانت قد وقعت بفخ الفضيحة خلال الاعوام السابقة وقامت ببث مشاهد جنسية وسيدات عاريات في مشاهد من فيلم ”Into The Wild” ، وهو ما اصاب المشاهدين بالاشمئزاز خاصة وان القناة تحرص على تقديم اعمالها بما يتوافق مع العادات والتقاليد العربية.

وحاولت القناة في ذلك الوقت تبرير فضيحتها من خلال بيان توضيحي قالت فيه ان ما حدث كان خطأ وامر غير مقصود .



وقال علي جـابر، مدير عام القنوات في “مجموعة MBC”، إن تحقيقاً إدارياً يجري حالياً داخل القناة، لتحديد الخطأ ومعرفة أسبابه ومسبّباته.

وأوضح الأمر أن الفيلم سبق عرضه من قبل بنسخته الصالحة للعرض، من دون تضمّنه لأي من المشاهد المشار إليها. وبالتالي، فإن الخطأ الأخير قد يكون ناجماً عن عرض النسخة الكاملة بما تتضمنه من مشاهد غير لائقة .

واشار علي جابر : هذا الخطا ربما نجم عن قيام القناة بمرحلة الاستغناء الكلي عن أشرطة البث (Tapeless) في سياق التحديث والتطوير، بعكس ما كان سائداً في السابق، أو بسبب خطأ بشري غير مقصود”.

واضاف : MBC MAX تعتذر من مشاهديها عن حدوثه أصلاً، وعن إمكانية تسبّبه بأي إحراج لأي من المشاهدين.

وفي نهاية حديثه شدد على ان ادارة القناة تؤكّد تمسكّها باتخاذ الإجراءات مع المقصر حتى لن يتكرر ذلك مرة اخرى مستقبلاً،وليكون متكافئ مع تاريخ “مجموعة MBC” الذي يعود إلى أكثر من 20 عاما حسب قوله.

* انفتاح وتحرر :

يشار الى ان مجموعة قنوات MBC شهدت خلال السنوات الأخيرة انفتاحاً كبير من خلال اعمالها المختلفة، وذلك تزامناً مع الانفتاح الذي شهدته السعودية بشكل عام.

ومجموعة قنوات MBC، او مركز تلفزيون الشرق الأوسط هي شركة تلفزة عربية سعودية يمتلكها رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم وتقوم ببث قنوات تلفزيونية منوعة ترفيهية وغير ترفيهية، ومقرها الرئيسي يتواجد في مدينة دبي للاعلام بالإمارات العربية المتحدة.