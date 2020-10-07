شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طبيب سعودي يصل إلى أعلى مراتب الحقارة والدناءة ويخون القسم والأمانة.. صور المناطق الحساسة لمرضاه وقام بعمل صادم لم يخطر على بآل أحد.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تخلى طبيب في السعودية عن شرف المهنة والقسم الذي اقسمه عند تسلمه شهادة التخرج، وذلك بعد قيامه بأعمال مخلة بالشرف والادب اثناء دوامه في مقر عمله.

ونشرت وزارة الصحة السعودية على حسابها في منصة تويتر بيان قالت فيه ان الطبيب، الذي لم تحدد جنسيته، كان يقوم بتصوير المناطق الحساسة للمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم، ويقوم بعد ذلك بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأضاف البيان أن وزير الصحة اوقف الطبيب عن ممارسة مهنة الطب بشكل نهائي وليس مؤقتاً.

نص بيان الوزارة: "وزير الصحة يوقف طبيبا عن ممارسة المهنة قام بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم، ونشرها بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي مخالفا أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية".



وفي تصريح صحفي لموقع "سبق" السعودي، أوضح وزير الصحة السعودي أن الطبيب كان يقوم بتصوير مناطق حساسة لدى مرضاه، بعد إجراء عمليات التجميل لهم، ثم ينشر هذه الصور بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي.



وأشار الربيعة إلى أن ما فعله الطبيب الذي لم يكشف عن هويته أو جنسيته يخالف كل أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية.

وشكل الخبر صدمة مرعبة للنساء السعوديات، خصوصًا من يرتدن عيادات التجميل بشكل متواصل، وأصبحن يتخوفن بان تكون احداهن قد وقعت ضحية لذلك الطبيب، مجهول الزمان والمكان والهوية.

وانتشرت خلال السنوات الأخيرة عيادات التجميل في السعودية بشكل واسع ، نظراً للاقبال الكبير الذي تشهدة، خصوصًا من شريحة النساء اللواتي يتهافتن على عيادات التجميل بشكل كبير.

وتعتبر جدة، والرياض هما المدينتين الأكثر شهرة في مجال عمليات التجميل في المملكة العربية السعودية، حيث تنتشر في جدة والرياض عيادات ومراكز ومستشفيات التجميل العامة والخاصة. كما توجد بعض مراكز التجميل في منطقة الدمام التي تعتبر من المناطق الساحلية التي تزدهر فيها السياحة.

وفي بعض مناطق السعودية يقتصر فرع الطب التجميلي على الطب العلاجي لما بعد الحوادث والطب التكميلي مثل مدينة أبها ومناطق الجنوب الأخرى التي تندر فيها مراكز التجميل الخاصة.